06 ноября 2023
05 ноября 2023

Челябинских водителей предупредили о взрывах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Движение по трассе будет приостановлено на время буровзрывных работ Фото:

Водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, предупредили о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», из-за работ движение на данном участке будет временно ограниченно.

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 9 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там отметили, что схема объезда участка осталась прежней: по маршруту Аша-Миньяр-Сим. При этом воспользоваться им смогут исключительно легковые автомобили. Для большегрузов на время взрывных работ движение ограничено.

Реконструкция участка трассы в Ашинском районе продолжается с апреля. В рамках проекта планируется расширить трассу до четырех полос, а также создать новые направления.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, предупредили о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», из-за работ движение на данном участке будет временно ограниченно. «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 9 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что схема объезда участка осталась прежней: по маршруту Аша-Миньяр-Сим. При этом воспользоваться им смогут исключительно легковые автомобили. Для большегрузов на время взрывных работ движение ограничено. Реконструкция участка трассы в Ашинском районе продолжается с апреля. В рамках проекта планируется расширить трассу до четырех полос, а также создать новые направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...