Челябинских водителей предупредили о взрывах

Движение по трассе будет приостановлено на время буровзрывных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, предупредили о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», из-за работ движение на данном участке будет временно ограниченно.

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 9 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там отметили, что схема объезда участка осталась прежней: по маршруту Аша-Миньяр-Сим. При этом воспользоваться им смогут исключительно легковые автомобили. Для большегрузов на время взрывных работ движение ограничено.

Реконструкция участка трассы в Ашинском районе продолжается с апреля. В рамках проекта планируется расширить трассу до четырех полос, а также создать новые направления.