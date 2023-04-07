По четвергам на челябинском участке М-5 будут ограничивать движение из-за взрывов на трассе. Фото, видео

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Из-за взрывных работ на трассе движение ограничат по четвергам Фото:

Из-за буровзрывных работ на участке трассы М-5 в Ашинском районе (Челябинская область) планируют ограничивать движение по четвергам с 10 до 13 часов до октября. Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал», работы стартовали в апреле.

«На трассе М-5 „Урал“ успешно проведены первые буровзрывные работы для реконструкции автодороги. Работы велись в Ашинском районе», — отметили в упрдоре.

Буровзрывные работы предусмотрены проектом. Поскольку трасса проходит вблизи от нефте- и газопроводов, с собственниками объектов потребовалось около двух лет согласований. Об этом рассказал начальник управления Владимир Муравьев. Взрывать после прохода участка с помощью гидромолотов пришлось, так как имеется прочное скальное основание.

После двух первых буровзрывных работ переработали свыше 11 тысяч кубических метров скального грунта. Его используют для формирования земляного слоя под обустройство нового направления обхода Сима. Всего же предстоит разработать более 1,8 миллиона кубометров.

Реконструкция и строительство на М-5 упрдор ведет, в соответствии с действующим проектом, с 2019 года. На первом этапе работа предполагает расширение автодороги с двух до четырех полос на участке 1564 км — 1609 км.

На трассе М-5 провели первые два взрыва
На трассе М-5 провели первые два взрыва
Фото:
Из-за буровзрывных работ движение в Ашинском районе будут ограничивать по четвергам с 10 до 13 часов
Из-за буровзрывных работ движение в Ашинском районе будут ограничивать по четвергам с 10 до 13 часов
Фото:
Грунт с дороги используют для отсыпки объезда возле Сима
Грунт с дороги используют для отсыпки объезда возле Сима
Фото:

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Из-за буровзрывных работ на участке трассы М-5 в Ашинском районе (Челябинская область) планируют ограничивать движение по четвергам с 10 до 13 часов до октября. Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог (упрдор) «Южный Урал», работы стартовали в апреле. «На трассе М-5 „Урал“ успешно проведены первые буровзрывные работы для реконструкции автодороги. Работы велись в Ашинском районе», — отметили в упрдоре. Буровзрывные работы предусмотрены проектом. Поскольку трасса проходит вблизи от нефте- и газопроводов, с собственниками объектов потребовалось около двух лет согласований. Об этом рассказал начальник управления Владимир Муравьев. Взрывать после прохода участка с помощью гидромолотов пришлось, так как имеется прочное скальное основание. После двух первых буровзрывных работ переработали свыше 11 тысяч кубических метров скального грунта. Его используют для формирования земляного слоя под обустройство нового направления обхода Сима. Всего же предстоит разработать более 1,8 миллиона кубометров. Реконструкция и строительство на М-5 упрдор ведет, в соответствии с действующим проектом, с 2019 года. На первом этапе работа предполагает расширение автодороги с двух до четырех полос на участке 1564 км — 1609 км.
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