В Челябинской области среди самых востребованных профессий числятся врач-хирург и инженер по подготовке производства. Статистика год к году показала потребность в медиках, сообщили 7 ноября URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Рейтинг по итогам десяти месяцев 2023 года возглавили врачи с коэффициентом 106. Среди наиболее востребованных профессий служащих также хирурги (62), инженеры по подготовке производства (58), неврологи (53), педиатры (45) и врачи-специалисты (37)», — заявили URA.RU в КСП.
Самыми дефицитными продолжают оставаться рабочие профессии. Общий рейтинг возглавили арматурщики: спрос на специальность за год вырос в 6,3 раза. Аудиторы объясняют такой скачок высокими темпами строительства в регионе. Среди рабочих в рейтинге числятся также шлифовщики (140), кузнецы-штамповщики (124), рабочие зеленого строительства (102), операторы птицефабрик (96), слесари по сборке металлоконструкций (92), осмотрщики вагонов (89,5) и резчики (98).
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