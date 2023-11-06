06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Челябинской области не хватает хирургов и инженеров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
В рейтинге служащих увеличилась потребность в профильных медиках Фото:

В Челябинской области среди самых востребованных профессий числятся врач-хирург и инженер по подготовке производства. Статистика год к году показала потребность в медиках, сообщили 7 ноября URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Рейтинг по итогам десяти месяцев 2023 года возглавили врачи с коэффициентом 106. Среди наиболее востребованных профессий служащих также хирурги (62), инженеры по подготовке производства (58), неврологи (53), педиатры (45) и врачи-специалисты (37)», — заявили URA.RU в КСП.

Самыми дефицитными продолжают оставаться рабочие профессии. Общий рейтинг возглавили арматурщики: спрос на специальность за год вырос в 6,3 раза. Аудиторы объясняют такой скачок высокими темпами строительства в регионе. Среди рабочих в рейтинге числятся также шлифовщики (140), кузнецы-штамповщики (124), рабочие зеленого строительства (102), операторы птицефабрик (96), слесари по сборке металлоконструкций (92), осмотрщики вагонов (89,5) и резчики (98).

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В Челябинской области среди самых востребованных профессий числятся врач-хирург и инженер по подготовке производства. Статистика год к году показала потребность в медиках, сообщили 7 ноября URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Рейтинг по итогам десяти месяцев 2023 года возглавили врачи с коэффициентом 106. Среди наиболее востребованных профессий служащих также хирурги (62), инженеры по подготовке производства (58), неврологи (53), педиатры (45) и врачи-специалисты (37)», — заявили URA.RU в КСП. Самыми дефицитными продолжают оставаться рабочие профессии. Общий рейтинг возглавили арматурщики: спрос на специальность за год вырос в 6,3 раза. Аудиторы объясняют такой скачок высокими темпами строительства в регионе. Среди рабочих в рейтинге числятся также шлифовщики (140), кузнецы-штамповщики (124), рабочие зеленого строительства (102), операторы птицефабрик (96), слесари по сборке металлоконструкций (92), осмотрщики вагонов (89,5) и резчики (98).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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