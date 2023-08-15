В Челябинской области стало не хватать медиков и акушеров. Инфографика

16 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Челябинской области выросла потребность в медицинских специалистах Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области среди самых востребованных профессий служащих в 2023 году первые пять позиций рейтинга заняли медики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди профессий служащих по коэффициенту востребованности лидируют педиатры (85), врачи (67,4), терапевты (55), инструкторы по гигиеническому воспитанию (38) и акушерки (27). При этом по отношению к аналогичному периоду 2022 года востребованность терапевтов снизилась со 193 в три раза», — рассказали URA.RU в КСП. В общем рейтинге специальностей продолжают быть наиболее востребованными арматурщики с коэффициентом востребованности 186,6 и слесари-электромонтажники (101). Среди рабочих профессий чаще всего также ищут операторов линии в производстве пищевой продукции и дежурных слесарей по ремонту оборудования с коэффициентом 52 и рабочих зеленого строительства (40). Арматурщики остаются наиболее востребованными в регионе с 2022 года. При этом из числа служащих самой популярной вакансией была врач-терапевт, согласно рейтингу КСП, представленному в июне. фото: КСП Челябинской области

В Челябинской области среди самых востребованных профессий служащих в 2023 году первые пять позиций рейтинга заняли медики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди профессий служащих по коэффициенту востребованности лидируют педиатры (85), врачи (67,4), терапевты (55), инструкторы по гигиеническому воспитанию (38) и акушерки (27). При этом по отношению к аналогичному периоду 2022 года востребованность терапевтов снизилась со 193 в три раза», — рассказали URA.RU в КСП. В общем рейтинге специальностей продолжают быть наиболее востребованными арматурщики с коэффициентом востребованности 186,6 и слесари-электромонтажники (101). Среди рабочих профессий чаще всего также ищут операторов линии в производстве пищевой продукции и дежурных слесарей по ремонту оборудования с коэффициентом 52 и рабочих зеленого строительства (40). Арматурщики остаются наиболее востребованными в регионе с 2022 года. При этом из числа служащих самой популярной вакансией была врач-терапевт, согласно рейтингу КСП, представленному в июне.