15 августа 2023

В Челябинской области стало не хватать медиков и акушеров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, приемная, медсестры, защитные костюмы
В Челябинской области выросла потребность в медицинских специалистах Фото:

В Челябинской области среди самых востребованных профессий служащих в 2023 году первые пять позиций рейтинга заняли медики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Среди профессий служащих по коэффициенту востребованности лидируют педиатры (85), врачи (67,4), терапевты (55), инструкторы по гигиеническому воспитанию (38) и акушерки (27). При этом по отношению к аналогичному периоду 2022 года востребованность терапевтов снизилась со 193 в три раза», — рассказали URA.RU в КСП.

В общем рейтинге специальностей продолжают быть наиболее востребованными арматурщики с коэффициентом востребованности 186,6 и слесари-электромонтажники (101). Среди рабочих профессий чаще всего также ищут операторов линии в производстве пищевой продукции и дежурных слесарей по ремонту оборудования с коэффициентом 52 и рабочих зеленого строительства (40).

Арматурщики остаются наиболее востребованными в регионе с 2022 года. При этом из числа служащих самой популярной вакансией была врач-терапевт, согласно рейтингу КСП, представленному в июне.

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В Челябинской области среди самых востребованных профессий служащих в 2023 году первые пять позиций рейтинга заняли медики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди профессий служащих по коэффициенту востребованности лидируют педиатры (85), врачи (67,4), терапевты (55), инструкторы по гигиеническому воспитанию (38) и акушерки (27). При этом по отношению к аналогичному периоду 2022 года востребованность терапевтов снизилась со 193 в три раза», — рассказали URA.RU в КСП. В общем рейтинге специальностей продолжают быть наиболее востребованными арматурщики с коэффициентом востребованности 186,6 и слесари-электромонтажники (101). Среди рабочих профессий чаще всего также ищут операторов линии в производстве пищевой продукции и дежурных слесарей по ремонту оборудования с коэффициентом 52 и рабочих зеленого строительства (40). Арматурщики остаются наиболее востребованными в регионе с 2022 года. При этом из числа служащих самой популярной вакансией была врач-терапевт, согласно рейтингу КСП, представленному в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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