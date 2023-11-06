Бюджет Тюмени на 2024 год примут с дефицитом в три миллиарда рублей

Власти Тюмени внесли проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета Тюмени на 2024 год составит более трех миллиардов рублей. Соответствующие данные указаны в распоряжении главы Тюмени.
«Дефицит бюджета города Тюмени на 2024 год прогнозируется в объеме 3 197 600 тыс. руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тюмени на 2024 год являются ожидаемые остатки средств бюджета и поступления от привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 1 722 000 тысяч рублей», — значится в документе мэрии.
Публичные слушания по проекту дефицитного бюджета Тюмени назначены на 15 ноября, затем проект бюджета должен будет принят депутатами городской думы Тюмени. Власти планируют общий объем доходов бюджета в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы бюджета Тюмени должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.
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