06 ноября 2023
05 ноября 2023

Бюджет Тюмени на 2024 год примут с дефицитом в три миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Бюджет Тюмени будет обсуждаться на публичных слушаниях и на заседании городской думы Фото:

Власти Тюмени внесли проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета Тюмени на 2024 год составит более трех миллиардов рублей. Соответствующие данные указаны в распоряжении главы Тюмени.

«Дефицит бюджета города Тюмени на 2024 год прогнозируется в объеме 3 197 600 тыс. руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тюмени на 2024 год являются ожидаемые остатки средств бюджета и поступления от привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 1 722 000 тысяч рублей», — значится в документе мэрии.

Публичные слушания по проекту дефицитного бюджета Тюмени назначены на 15 ноября, затем проект бюджета должен будет принят депутатами городской думы Тюмени. Власти планируют общий объем доходов бюджета в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы бюджета Тюмени должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.

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Власти Тюмени внесли проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета Тюмени на 2024 год составит более трех миллиардов рублей. Соответствующие данные указаны в распоряжении главы Тюмени. «Дефицит бюджета города Тюмени на 2024 год прогнозируется в объеме 3 197 600 тыс. руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тюмени на 2024 год являются ожидаемые остатки средств бюджета и поступления от привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 1 722 000 тысяч рублей», — значится в документе мэрии. Публичные слушания по проекту дефицитного бюджета Тюмени назначены на 15 ноября, затем проект бюджета должен будет принят депутатами городской думы Тюмени. Власти планируют общий объем доходов бюджета в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы бюджета Тюмени должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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