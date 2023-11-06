Текслер посетил Международную выставку-форум «Россия»

Алексей Текслер назвал стенд Челябинской области одним из лучших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выставка Челябинской области на ВДНХ разбивает стереотипы о регионе. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на Международной выставке-форуме «Россия», — сообщили 7 ноября в пресс-службе главы региона.

«В Москве на ВДНХ открылась выставка „Россия“, где все регионы представили свои достижения. Стенд Челябинской области один из лучших, который представлен на выставке. Мы рассказываем о нашем регионе: он многоплановый, интересный. Во многом разбиваем стереотипы о регионе, показываем его во всей красе — это и природа, и люди, и наши достижения. Я хотел бы пожелать всем, у кого будет такая возможность, кто будет в Москве, обязательно посетить выставку „Россия“ и стенд Челябинской области. Будет интересно!», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область вместила на своем стенде несколько интерактивных зон, которые в доступной и познавательной форме рассказывают о достижениях региона в промышленности, сельском хозяйстве, атомной отрасли, науке, туризме и спорте. Несмотря на разнообразие активностей, стенд имеет стройную композицию, которая строится вокруг главной идеи «Челябинская область начинается с человека и его мечты».

Центральным элементом экспозиции стали качели с иммерсивным эффектом полета. Он достигается благодаря большому напольному экрану и световой завесе. Качаясь, человек «пролетает» над достопримечательностями Челябинской области — озером Тургояк, музеем-заповедником Аркаим, Большими Айскими притесами, городскими локациями Челябинска и Магнитогорска. В ближайшее время к ним добавится и зимний контент — съемки одного из горнолыжных курортов Челябинской области.

Алексей Текслер также ознакомился с экспозициями регионов УрФО. Так, Свердловская область оформила свою экспозицию в виде Демидовского завода, на стенде ХМАО можно увидеть мамонтенка, а на стенде Курганской области — огромный аппарат Илизарова. Тюменская область представила знаменитые горячие источники. Кроме того, губернатор дал интервью телевидению выставки «Россия», которое транслируется на экранах во всех павильонах ВДНХ, и рассказал о программе мероприятий на День региона, 22 ноября.

Форум на ВДНХ будет работать до 12 авреля Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Отдельный день, посвященный Челябинской области, позволит подробнее раскрыть тему культуры и гастрономии, что нелегко воплотить в рамках постоянной экспозиции. Так, в День региона посетители выставки увидят выступления самодеятельных казачьих ансамблей, профессиональных творческих коллективов Челябинской филармонии, шоу барабанщиков The Noize, показ этномоды, театральную постановку Алексея Тетюева и многое другое. В этот же день в Доме российской кухни южноуральские шеф-повара приготовят для дегустации блюда уральской кухни, в том числе знаменитые пельмени «Фирменные». Это блюдо ресторана «Уральские пельмени», которое в 1968 году на ВДНХ завоевало золотую медаль.