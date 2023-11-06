В Тюменской области ищут тело пропавшего мужчины

07 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Лед на реке еще не окреп, что осложняет поиски пропавшего (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области, на реке в Уватском районе, пропал мужчина, его поиски длились три дня, но их приостановили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в ТОСЭР. «К нам пришел запрос из полиции. Начали поисковые работы в Уватском районе. Работали три дня, но затем пришлось приостановить поиск: лед на реке уже есть, но он не окреп, что осложняет ситуацию», — рассказали в ТОСЭР. Там добавили, что когда условия станут благоприятными, поисковые мероприятия продолжатся. На данный момент тело пропавшего не найдено.

В Тюменской области, на реке в Уватском районе, пропал мужчина, его поиски длились три дня, но их приостановили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в ТОСЭР. «К нам пришел запрос из полиции. Начали поисковые работы в Уватском районе. Работали три дня, но затем пришлось приостановить поиск: лед на реке уже есть, но он не окреп, что осложняет ситуацию», — рассказали в ТОСЭР. Там добавили, что когда условия станут благоприятными, поисковые мероприятия продолжатся. На данный момент тело пропавшего не найдено.