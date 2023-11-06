В Тюменской области ищут тело пропавшего мужчины

Лед на реке еще не окреп, что осложняет поиски пропавшего (архивное фото)
В Тюменской области, на реке в Уватском районе, пропал мужчина, его поиски длились три дня, но их приостановили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в ТОСЭР.
«К нам пришел запрос из полиции. Начали поисковые работы в Уватском районе. Работали три дня, но затем пришлось приостановить поиск: лед на реке уже есть, но он не окреп, что осложняет ситуацию», — рассказали в ТОСЭР.
Там добавили, что когда условия станут благоприятными, поисковые мероприятия продолжатся. На данный момент тело пропавшего не найдено.
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