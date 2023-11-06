06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Тюменской области ищут тело пропавшего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, лед в воде, река тобол весной
Лед на реке еще не окреп, что осложняет поиски пропавшего (архивное фото) Фото:

В Тюменской области, на реке в Уватском районе, пропал мужчина, его поиски длились три дня, но их приостановили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в ТОСЭР.

«К нам пришел запрос из полиции. Начали поисковые работы в Уватском районе. Работали три дня, но затем пришлось приостановить поиск: лед на реке уже есть, но он не окреп, что осложняет ситуацию», — рассказали в ТОСЭР.

Там добавили, что когда условия станут благоприятными, поисковые мероприятия продолжатся. На данный момент тело пропавшего не найдено.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области, на реке в Уватском районе, пропал мужчина, его поиски длились три дня, но их приостановили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в ТОСЭР. «К нам пришел запрос из полиции. Начали поисковые работы в Уватском районе. Работали три дня, но затем пришлось приостановить поиск: лед на реке уже есть, но он не окреп, что осложняет ситуацию», — рассказали в ТОСЭР. Там добавили, что когда условия станут благоприятными, поисковые мероприятия продолжатся. На данный момент тело пропавшего не найдено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...