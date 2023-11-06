Кинозвезды Зоя Бербер и Максим Белобородов объявили о свадьбе

Зоя Бербер создала семью с Максимом Белобородовым Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Киноактеры Зоя Бербер и Максим Белобородов поженятся. Об этом каждый из них сообщил в социальных сетях.

«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА», — написала Бербер, опубликовав фото с обручальным кольцом. Белобородов в свою очередь сообщил, что в ближайшем списке самых завидных холостяков планеты его не будет. «Я забрал лучшую из человечества», — подчеркнул он.

Зоя Бербер — российская актриса из Перми, которая стала популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». В ближайшее время, как рассказывало URA.RU, выйдет ее новый фильм «Новогодний шеф». Максим Белобородов известен оп ролям во многих сериалах («Город особого назначения», «Метод», Отель Элеон). Он также сыграл в военной драме «28 панфиловцев».