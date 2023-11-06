06 ноября 2023
05 ноября 2023

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер согласилась выйти замуж. Фото

Кинозвезды Зоя Бербер и Максим Белобородов объявили о свадьбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоя Бербер на премьере фильма «Счастья! Здоровья!». Пермь, бербер зоя
Зоя Бербер создала семью с Максимом Белобородовым Фото:

Киноактеры Зоя Бербер и Максим Белобородов поженятся. Об этом каждый из них сообщил в социальных сетях.

«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА», — написала Бербер, опубликовав фото с обручальным кольцом. Белобородов в свою очередь сообщил, что в ближайшем списке самых завидных холостяков планеты его не будет. «Я забрал лучшую из человечества», — подчеркнул он.

Зоя Бербер — российская актриса из Перми, которая стала популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». В ближайшее время, как рассказывало URA.RU, выйдет ее новый фильм «Новогодний шеф». Максим Белобородов известен оп ролям во многих сериалах («Город особого назначения», «Метод», Отель Элеон). Он также сыграл в военной драме «28 панфиловцев».

Зоя Бербер показала обручальное кольцо
Зоя Бербер показала обручальное кольцо

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Киноактеры Зоя Бербер и Максим Белобородов поженятся. Об этом каждый из них сообщил в социальных сетях. «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА», — написала Бербер, опубликовав фото с обручальным кольцом. Белобородов в свою очередь сообщил, что в ближайшем списке самых завидных холостяков планеты его не будет. «Я забрал лучшую из человечества», — подчеркнул он. Зоя Бербер — российская актриса из Перми, которая стала популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». В ближайшее время, как рассказывало URA.RU, выйдет ее новый фильм «Новогодний шеф». Максим Белобородов известен оп ролям во многих сериалах («Город особого назначения», «Метод», Отель Элеон). Он также сыграл в военной драме «28 панфиловцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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