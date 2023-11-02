02 ноября 2023

Звезда «Реальных пацанов» показала трейлер нового проекта. Видео

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в новом проекте «Новогодний шеф»
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бербер зоя
Новая комедия с Зоей Бербер выйдет в декабре Фото:

Пермская актриса Зоя Бербер, сыгравшая одну в сериале «Реальные пацаны», опубликовала трейлер своего нового фильма. В декабре на экраны выйдет комедия «Новогодний шеф», где Бербер исполнила главную роль.

«Друзья, а вот и трейлер праздничной комедии „Новогодний шеф“, где я исполнила главную роль! Фильм о самом волшебном и светлом празднике в году», — пишет актриса в соцсетях.

Зоя Бербер получила всероссийскую популярность благодаря ситкому «Реальные пацаны», который снимали с 2010 года. Финальные серии заключительного сезона вышли на экраны 2 ноября. Премьера ленты «Новогодний шеф» режиссера Василия Ровенского намечена на 14 декабря.

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Пермская актриса Зоя Бербер, сыгравшая одну в сериале «Реальные пацаны», опубликовала трейлер своего нового фильма. В декабре на экраны выйдет комедия «Новогодний шеф», где Бербер исполнила главную роль. «Друзья, а вот и трейлер праздничной комедии „Новогодний шеф“, где я исполнила главную роль! Фильм о самом волшебном и светлом празднике в году», — пишет актриса в соцсетях. Зоя Бербер получила всероссийскую популярность благодаря ситкому «Реальные пацаны», который снимали с 2010 года. Финальные серии заключительного сезона вышли на экраны 2 ноября. Премьера ленты «Новогодний шеф» режиссера Василия Ровенского намечена на 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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