Пермская актриса Зоя Бербер, сыгравшая одну в сериале «Реальные пацаны», опубликовала трейлер своего нового фильма. В декабре на экраны выйдет комедия «Новогодний шеф», где Бербер исполнила главную роль.
«Друзья, а вот и трейлер праздничной комедии „Новогодний шеф“, где я исполнила главную роль! Фильм о самом волшебном и светлом празднике в году», — пишет актриса в соцсетях.
Зоя Бербер получила всероссийскую популярность благодаря ситкому «Реальные пацаны», который снимали с 2010 года. Финальные серии заключительного сезона вышли на экраны 2 ноября. Премьера ленты «Новогодний шеф» режиссера Василия Ровенского намечена на 14 декабря.
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