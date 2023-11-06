06 ноября 2023
05 ноября 2023

На курганской границе задержали 20 тонн фиников

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
В Курганскую область не пустили партию фиников без маркировки Фото:

Через пункт на российско-казахстанской границе в Петухово Курганской области не пропустили партию с 20 тоннами фиников. Сотрудники профильного ведомства нашли нарушения в маркировке продукции. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с представителями Тюменской таможни вблизи пункта пропуска „Петухово“ через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Казахстан и перевозил 21 тонну фиников, выявлены нарушения. При документарной проверке установлено, что на упаковках с продукцией отсутствовала большая часть маркировки», — указано на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора составили акт и предписание на возврат груда. Отмечается, что всю партию без маркировки вернули обратно в Республику Казахстан. Против перевозчика возбудили дело об административном нарушении.

Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили партию клубники из Казахстана. Тогда специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах.

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Через пункт на российско-казахстанской границе в Петухово Курганской области не пропустили партию с 20 тоннами фиников. Сотрудники профильного ведомства нашли нарушения в маркировке продукции. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с представителями Тюменской таможни вблизи пункта пропуска „Петухово“ через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Казахстан и перевозил 21 тонну фиников, выявлены нарушения. При документарной проверке установлено, что на упаковках с продукцией отсутствовала большая часть маркировки», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора составили акт и предписание на возврат груда. Отмечается, что всю партию без маркировки вернули обратно в Республику Казахстан. Против перевозчика возбудили дело об административном нарушении. Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили партию клубники из Казахстана. Тогда специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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