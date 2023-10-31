31 октября 2023

Через курганскую границу не пропустили партию клубники из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, клубника, рынок, ягоды, виктория
Специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах на ягоды Фото:

В Курганской области на российско-казахстанской границе задержали партию клубники. Специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Москву и перевозил 1,5 тонны свежей клубники, выявлены нарушения. При документарной проверке установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью (не заполнена графа про экспортера продукции)», — указано на сайте ведомства.

Из-за нарушений в составлении необходимых документов сертификат признан недействительным. По информации с сайта Россельхознадзора, перевозчикам выдали предписание на возврат груза в Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задержали 20 тонн мандаринов. Тогда перевозчик груза транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.

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В Курганской области на российско-казахстанской границе задержали партию клубники. Специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Москву и перевозил 1,5 тонны свежей клубники, выявлены нарушения. При документарной проверке установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью (не заполнена графа про экспортера продукции)», — указано на сайте ведомства. Из-за нарушений в составлении необходимых документов сертификат признан недействительным. По информации с сайта Россельхознадзора, перевозчикам выдали предписание на возврат груза в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задержали 20 тонн мандаринов. Тогда перевозчик груза транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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