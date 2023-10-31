Через курганскую границу не пропустили партию клубники из Казахстана

В Курганской области на российско-казахстанской границе задержали партию клубники. Специалисты нашли нарушения в сопроводительных документах. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Москву и перевозил 1,5 тонны свежей клубники, выявлены нарушения. При документарной проверке установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью (не заполнена графа про экспортера продукции)», — указано на сайте ведомства.
Из-за нарушений в составлении необходимых документов сертификат признан недействительным. По информации с сайта Россельхознадзора, перевозчикам выдали предписание на возврат груза в Казахстан.
Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задержали 20 тонн мандаринов. Тогда перевозчик груза транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.
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