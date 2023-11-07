Путин едет за границу 9 ноября

Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан
Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан 9 ноября. Ожидаются переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.
В последние месяцы Путин реже покидает Россию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что это связано с тем, что президент уделяет больше внимания внутренней политики. В последний раз Путин выезжал из РФ, чтобы посетить Китай.
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