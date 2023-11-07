Путин едет за границу 9 ноября

Путин посетит Казахстан 9 ноября
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан 9 ноября. Ожидаются переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

В последние месяцы Путин реже покидает Россию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что это связано с тем, что президент уделяет больше внимания внутренней политики. В последний раз Путин выезжал из РФ, чтобы посетить Китай.

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Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан 9 ноября. Ожидаются переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле. В последние месяцы Путин реже покидает Россию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что это связано с тем, что президент уделяет больше внимания внутренней политики. В последний раз Путин выезжал из РФ, чтобы посетить Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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