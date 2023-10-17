Как прошел первый за полтора года визит Путина в Китай

Владимир Путин встретился в Китае с главой Венгрии Орбаном

17 октября 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита впервые с 4 февраля 2022 года. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами иностранных государств. URA.RU собрало главное, что произошло в первый день визита российского президента в китайскую столицу. Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ситуацию в Европе. Российский лидер отметил, что хотя позиции России и Венгрии не всегда совпадают, важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, как по двусторонним отношениям, так и по ситуации в мире и в Европе. Путин подчеркнул способность венгерского политика настойчиво, последовательно и тактично отстаивать свои интересы. Орбан, в свою очередь, заявил, что Будапешт стремится «спасти все, что можно» в отношениях с Россией. Он также отметил, что Венгрия никогда не стремилась противостоять Москве, а, наоборот, всегда планировала расширять сотрудничество.

В ходе встречи с премьер-министром Таиланда Сеттху Тхависина, Владимир Путин заверил о своем стремлении приложить максимальные усилия для развития отношений между Москвой и Бангкоком. Путин отметил, что в 2023 году Таиланд посетили почти миллион российских туристов и обещал продолжить активное сотрудничество на международной арене для достижения интенсивного развития двух стран. Тхависин обратился к президенту России с просьбой о поддержке в развитии торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

Во время встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом Путин сообщил, что отношения между Россией и Вьетнамом развиваются положительно. Глава государства также отметил, что в первые полгода текущего года товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 6%, несмотря на снижение в прошлом году. Во Ван Тхыонг в ответ пожелал России укрепления и развития во время президентства Путина.

Российский президент заявил, что лидеру США Джо Байдену необходимо продолжать учиться, чтобы перебить свое желание подавлять Путина, которое американский лидер выразил в недавнем выступлении. Российский лидер отметил, что учеба позволит избежать стремления подавлять других и подчеркнул важность уважения к другим и поиска компромиссов.

По словам главы государства, в текущем году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, что говорит о готовности Москвы выполнять все свои обязательства. Путин, на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, также отметил хороший урожай в размере 137-138 миллионов тонн в этом году и подчеркнул, что Москва традиционно является поставщиком продовольствия, включая зерно, в Пакистан и готова продолжить сотрудничество в этой области.

Россия и Лаос имеют хорошие политические связи, но необходимо развивать экономическое сотрудничество, отметил Владимир Путин. Он выразил эту позицию во время встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, подчеркнув важность дополнения политических отношений экономическим сотрудничеством.

Прошла встреча и с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе переговоров Путин выразил надежду на активное продвижение строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай, отметив, что все стороны заинтересованы и готовы работать над этим проектом. В последний раз Путин ездил в Пекин в начале февраля 2022 года. Визит был связан со зимними олимпийскими играми в Китае.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита впервые с 4 февраля 2022 года. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами иностранных государств. URA.RU собрало главное, что произошло в первый день визита российского президента в китайскую столицу. В последний раз Путин ездил в Пекин в начале февраля 2022 года. Визит был связан со зимними олимпийскими играми в Китае.