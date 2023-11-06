06 ноября 2023
05 ноября 2023

На трассе в ХМАО произошла смертельная авария с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погибли двое югорчан (архивное фото) Фото:

На трассе Сургут-Нижневартовск погибли двое югорчан. Легковая Lada столкнулась с грузовым автомобилем. Об этом URA.RU сообщило окружное УМВД.

«Сегодня около 10:30 на 112 километре автодороги Сургут-Нижневартовск Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. Погибли водитель и пассажир „Приоры“ 2002 и 1998 годов рождения», — рассказала журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Подробности аварии сейчас устанавливаются. Фото с места ДТП также опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла на трассе Сургут-Нижневартовск
Авария произошла на трассе Сургут-Нижневартовск
Фото:

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На трассе Сургут-Нижневартовск погибли двое югорчан. Легковая Lada столкнулась с грузовым автомобилем. Об этом URA.RU сообщило окружное УМВД. «Сегодня около 10:30 на 112 километре автодороги Сургут-Нижневартовск Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. Погибли водитель и пассажир „Приоры“ 2002 и 1998 годов рождения», — рассказала журналисту агентства пресс-служба ведомства. Подробности аварии сейчас устанавливаются. Фото с места ДТП также опубликовали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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