В аварии погибли двое югорчан (архивное фото)
На трассе Сургут-Нижневартовск погибли двое югорчан. Легковая Lada столкнулась с грузовым автомобилем. Об этом URA.RU сообщило окружное УМВД.
«Сегодня около 10:30 на 112 километре автодороги Сургут-Нижневартовск Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. Погибли водитель и пассажир „Приоры“ 2002 и 1998 годов рождения», — рассказала журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Подробности аварии сейчас устанавливаются. Фото с места ДТП также опубликовали в социальных сетях.
Авария произошла на трассе Сургут-Нижневартовск
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