На месте закрытого гриль-бара в Сургуте откроется мясной ресторан. Фото
В ресторане будут подавать стейки и пиццу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На месте закрытого «Мишка бар» в Сургуте (ХМАО) откроется мясной ресторан «The Мясо». Об этом администраторы объявили в соцсети «ВКонтакте».
«Меню пока держит в секрете. Но точно будет много мяса: около девяти стейков из мраморной говядины, рыба, ростбиф, неаполитанская пицца», — говорится в сообщении.
На месте нового мясного ресторана располагался «Мишка бар»
Фото: Валерия Ткачева
Внутри ресторана также полностью изменился интерьер. Между тем в бывшем «Мишка баре» была брутальная атмосфера с ретро-мотоциклом в центре зала, за которым сидел огромный плюшевый медведь. Сам гриль-бар специализировался преимущественно на европейской кухне, мясных и рыбных стейках.
К открытию в городе также готовится второй грузинский ресторан «Хурма». Заведение считается в Сургуте одним из старейших на рынке общепита.
