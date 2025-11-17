В ресторане будут подавать стейки и пиццу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте закрытого «Мишка бар» в Сургуте (ХМАО) откроется мясной ресторан «The Мясо». Об этом администраторы объявили в соцсети «ВКонтакте».

«Меню пока держит в секрете. Но точно будет много мяса: около девяти стейков из мраморной говядины, рыба, ростбиф, неаполитанская пицца», — говорится в сообщении.

На месте нового мясного ресторана располагался «Мишка бар» Фото: Валерия Ткачева

Внутри ресторана также полностью изменился интерьер. Между тем в бывшем «Мишка баре» была брутальная атмосфера с ретро-мотоциклом в центре зала, за которым сидел огромный плюшевый медведь. Сам гриль-бар специализировался преимущественно на европейской кухне, мясных и рыбных стейках.

