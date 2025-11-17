Жительница ХМАО отсудила полмиллиона рублей у кафе из-за травмы ноги

Жительница ХМАО запнулась за ножку стула в кафе и отсудила у владельца 500 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница ХМАО получила более полумиллиона рублей компенсации от кафе «Портал» в Нягани. Она упала в зале заведения и получила травму, сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Истец указала, что ее падение произошло, когда она, выдвигая стул, на котором сидела, чтобы выйти из-за стола, споткнулась о мебельный порог, которым в кафе соединялось напольное покрытие — линолеум, то есть в результате действий ответчика. Суд постановил выплатить женщине 511 тысяч рублей: 300 тысяч компенсации морального вреда, 45 тысяч расходов на юриста, 16,7 тысячи неполученного заработка и 150 тысяч штрафа за отказ добровольно возмещать ущерб», — говорится в решении.

Согласно материалам дела, женщина упала в кафе, когда вставала из-за стола. Она попала в больницу с травмой, долго лечила ногу. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее требования, а апелляция добавила штраф в 150 тысяч рублей за отсутствие добровольного возмещения со стороны ответчика. В итоге сумма превысила 500 тысяч рублей.

