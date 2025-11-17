Путин представил к госнаграде губернатора ХМАО Кухарука
Путин наградил Кухарука Орденом Дружбы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин представил к государственной награде губернатора ХМАО Руслана Кухарука — Ордену Дружбы. Указ Президента опубликован на сайте Кремля.
«За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить. Орденом Дружбы — Кухарука Руслана Николаевича, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе.
Награда вручается за заслуги по укреплению мира и сотрудничества между народами. Также ее можно получить за успехи в отдельных отраслях экономики, промышленности или инвестиционной политики.
