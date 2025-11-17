Логотип РИА URA.RU
Путин представил к госнаграде губернатора ХМАО Кухарука

Путин наградил Кухарука Орденом Дружбы
17 ноября 2025 в 17:09
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде губернатора ХМАО Руслана Кухарука — Ордену Дружбы. Указ Президента опубликован на сайте Кремля.

«За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить. Орденом Дружбы — Кухарука Руслана Николаевича, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе.

Награда вручается за заслуги по укреплению мира и сотрудничества между народами. Также ее можно получить за успехи в отдельных отраслях экономики, промышленности или инвестиционной политики.

