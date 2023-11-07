В Самарской области задержали подростка, готовящего теракт в школе

07 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В СУ СК сообщили, что 1 ноября 2023 года была пресечена деятельность школьника Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сызрани (Самарская область) арестовали несовершеннолетнего школьника, которого подозревают в приготовлении к теракту в школе. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) региона. «У подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети „Интернет“ об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта — поджога школы, где он обучался <…> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано на официальной странице в соцсети VK . По данным СУ СК по Самарской области, школьник купил специальные материалы для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие. Отмечается, что несовершеннолетний не смог устроить теракт, так как ФСБ региона пресекли деятельность подростка 1 ноября 2023. Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал 18-летнего Арсения Кураева по делу об угрозах устроить теракт в столичной школе, передает РАПСИ. Депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев поддержал разработку нового государственного стандарта (ГОСТ) по обеспечению защиты в случае теракта. Он предложил снабдить охранников школ антидроновыми ружьями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сызрани (Самарская область) арестовали несовершеннолетнего школьника, которого подозревают в приготовлении к теракту в школе. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) региона. «У подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети „Интернет“ об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта — поджога школы, где он обучался <…> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано на официальной странице в соцсети VK. По данным СУ СК по Самарской области, школьник купил специальные материалы для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие. Отмечается, что несовершеннолетний не смог устроить теракт, так как ФСБ региона пресекли деятельность подростка 1 ноября 2023. Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал 18-летнего Арсения Кураева по делу об угрозах устроить теракт в столичной школе, передает РАПСИ. Депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев поддержал разработку нового государственного стандарта (ГОСТ) по обеспечению защиты в случае теракта. Он предложил снабдить охранников школ антидроновыми ружьями.