Депутат Госдумы Гусев предложил снабдить охранников школ антидроновыми ружьями

Депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев поддержал разработку нового государственного стандарта (ГОСТ) для охранников образовательных учреждений. Депутат предложил их снабдить противодроновым оружием.
«Аттестация [охранников] должна включать в себя навыки идентификации дронов, оценки их опасности и действий в случае массовой атаки. Всех охранников нужно вооружить антидроновыми ружьями», — рассказал Дмитрий Гусев агентству URA.RU. Он добавил, что это касается охранников тех школ, которые находятся в зоне поражения вражеских беспилотников.
Ранее был опубликован новый проект ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций». Согласно ему, на охранников образовательных учреждений накладываются обязанности по обеспечению защиты в случае теракта или иного вооруженного нападения.
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