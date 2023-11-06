Шумков раздал награды лучшим деятелям в литературе и изобразительном искусстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гончар Андрей Васильев из Шадринского округа получил грант губернатора Курганской области в сфере изобразительного искусства Вадима Шумкова. Об этом сообщил глава Шадринского округа Дмитрий Жуков в своем telegram-канале.

«От души поздравляю нашего земляка, гончара из Маслянского Андрея Леонидовича Васильева, с получением гранта губернатора Курганской области имени Травникова в сфере изобразительного искусства. Сегодня такое поощрение он получил из рук главы региона Вадима Михайловича Шумкова», — указано в посте канала.

Отмечается, что Васильев занял третье место. Сам он известен не только в Курганской области — гончар отправлял свои работу за рубеж. Он получил грант в размере 50 тысяч рублей. 7 ноября глава региона вручил награды деятелям литературы и изобразительного искусства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков планировал раздать по 100 000 рублей лучшим курганцам. Такое поощрение должно было достаться представителям экономики региона.

Губернатор Шумков вручил награду гончару из Шадринского округа Фото: telegram-канал «Дмитрий Жуков»