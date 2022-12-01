Губернатор Шумков раздаст по 100 000 рублей лучшим курганцам

02 декабря 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков объявил о новых премиях для жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о поощрении премиями 12 лучших представителей экономики региона. Сумма составит по 100 000 рублей каждому. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В декабре 12 наших земляков, из числа лучших по профессии от представителей экономики региона, получат по 100 000 рублей каждый. На днях утвердили очередное решение по выплатам грантов лучшим по профессии. Более сотни человек и коллективов в этом году получают персональные выплаты либо премии», — сообщил Шумков. Он отметил, что поощряют представителей разных сфер — от медицины и IT до ЖКХ и промышленности. Губернатор подчеркнул, что именно эти люди вносят основной вклад в изменения, которые проходят с регионом. «Наша задача — вовремя отмечать основных участников процессов, представляя к государственным наградам, иным поощрениям или денежным выплатам», — заключил он. Ранее URA.RU писало, в начале октября Шумков анонсировал новые выплаты для талантливых учеников и педагогов. Тогда он заявлял, что каждый год трое лучших подростков на сменах в центре «Созвездие» будут получать по 30 тысяч рублей и призы. А трем лучшим преподавателям этих смен выдадут премию от правительства Курганской области по 100 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о поощрении премиями 12 лучших представителей экономики региона. Сумма составит по 100 000 рублей каждому. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В декабре 12 наших земляков, из числа лучших по профессии от представителей экономики региона, получат по 100 000 рублей каждый. На днях утвердили очередное решение по выплатам грантов лучшим по профессии. Более сотни человек и коллективов в этом году получают персональные выплаты либо премии», — сообщил Шумков. Он отметил, что поощряют представителей разных сфер — от медицины и IT до ЖКХ и промышленности. Губернатор подчеркнул, что именно эти люди вносят основной вклад в изменения, которые проходят с регионом. «Наша задача — вовремя отмечать основных участников процессов, представляя к государственным наградам, иным поощрениям или денежным выплатам», — заключил он. Ранее URA.RU писало, в начале октября Шумков анонсировал новые выплаты для талантливых учеников и педагогов. Тогда он заявлял, что каждый год трое лучших подростков на сменах в центре «Созвездие» будут получать по 30 тысяч рублей и призы. А трем лучшим преподавателям этих смен выдадут премию от правительства Курганской области по 100 тысяч рублей.