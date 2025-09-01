СБУ заочно предъявила обвинение Кадырову

Причиной обвинения указано «Нарушение законов и обычаев войны», сообщили РИА Новости
Главе Чечни Рамзану Кадырову предъявлено заочное обвинение. Об этом заявила Служба безопасности Украины.
«Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины („Нарушение законов и обычаев войны“ — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Его приводит РИА Новости.
Ранее, в 2022 году, СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск. Об этом также свидетельствовала база данных украинской спецслужбы.
