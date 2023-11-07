Екатеринбуржец изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Участковый организовал допрос жильцов дома Фото:

В екатеринбургском районе Академический неизвестный мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома. Сотрудники полиции уже взялись за дело. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома.

«На втором этаже жилого дома по адресу Павла Шаманова мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Это произошло в пятничный вечер [3 ноября]. Сейчас по квартирам ходит участковый и допрашивает жильцов», — сказал собеседник агентства. Сами жители дома узнали о происшествии только через день, когда сотрудник полиции перед допросом вводил в курс дела допрашиваемых.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали подтверждать или опровергать информацию, но от комментариев отказались.

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В екатеринбургском районе Академический неизвестный мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома. Сотрудники полиции уже взялись за дело. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель дома. «На втором этаже жилого дома по адресу Павла Шаманова мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Это произошло в пятничный вечер [3 ноября]. Сейчас по квартирам ходит участковый и допрашивает жильцов», — сказал собеседник агентства. Сами жители дома узнали о происшествии только через день, когда сотрудник полиции перед допросом вводил в курс дела допрашиваемых. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали подтверждать или опровергать информацию, но от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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