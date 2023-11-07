В Пермском крае изменились тарифы на мусор

Плата за ТКО будет разделена по потребителям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С октября в Пермском крае платежи за накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) будут выставляться по новым нормативам. Плата будет разделена по потребителям: для жителей многоквартирных домов норматив установлен 219,4 килограмма в год, для индивидуального жилищного строительства — 257,43 килограмма в год, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

«С октября в Пермском крае применены утвержденные новые нормативы накопления для каждой категории потребителей. Для жителей МКД норматив установлен 219,4 килограмма в год, для индивидуального жилищного строительства — 257,43 килограмма в год. В денежном выражении жильцы многоквартирных домов будут платить 108,3 рубля, жители частных домов — 127,07 рублей с человека», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что введение нового норматива связано со вступлением в силу решения Пермского краевого суда об отмене нормативов накопления ТКО для населения, которые действовали с сентября 2022 года. До того, как были отменены действующие нормативы, плата на человека составляла 117,18 рублей независимо от того, проживает человек в частном доме или многоквартирном.