Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан на пять часов

08 ноября 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Уфу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прибытие рейса из Уфы в тюменский аэропорт «Рощино» авиакомпании Utair откладывается на пять часов. В пресс-службе воздушного гавани Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна. «Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан. Плановое время прибытия 8 ноября в 00:30, расчетное время прибытия — 5:35. Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна в Уфу», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». Информация подтверждается на онлайн-табло. Рейс из Уфы в Тюмень должен прибыть в 5 часов 35 минут 8 ноября Онлайн-табло аэропорта «Рощино»

Прибытие рейса из Уфы в тюменский аэропорт «Рощино» авиакомпании Utair откладывается на пять часов. В пресс-службе воздушного гавани Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна. «Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан. Плановое время прибытия 8 ноября в 00:30, расчетное время прибытия — 5:35. Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна в Уфу», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». Информация подтверждается на онлайн-табло.