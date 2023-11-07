Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан на пять часов

Задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Уфу
Прибытие рейса из Уфы в тюменский аэропорт «Рощино» авиакомпании Utair откладывается на пять часов. В пресс-службе воздушного гавани Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.
«Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан. Плановое время прибытия 8 ноября в 00:30, расчетное время прибытия — 5:35. Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна в Уфу», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». Информация подтверждается на онлайн-табло.
Рейс из Уфы в Тюмень должен прибыть в 5 часов 35 минут 8 ноября
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