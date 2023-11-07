07 ноября 2023

Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан на пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Уфу Фото:

Прибытие рейса из Уфы в тюменский аэропорт «Рощино» авиакомпании Utair откладывается на пять часов. В пресс-службе воздушного гавани Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.

«Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан. Плановое время прибытия 8 ноября в 00:30, расчетное время прибытия — 5:35. Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна в Уфу», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». Информация подтверждается на онлайн-табло.

Рейс из Уфы в Тюмень должен прибыть в 5 часов 35 минут 8 ноября
Рейс из Уфы в Тюмень должен прибыть в 5 часов 35 минут 8 ноября

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Прибытие рейса из Уфы в тюменский аэропорт «Рощино» авиакомпании Utair откладывается на пять часов. В пресс-службе воздушного гавани Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна. «Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Тюмень задержан. Плановое время прибытия 8 ноября в 00:30, расчетное время прибытия — 5:35. Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна в Уфу», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». Информация подтверждается на онлайн-табло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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