Москалькова предложит уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает уведомлять органы МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Это предложение содержится в ее докладе «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который омбудсмен представит на рассмотрение в Госдуме.
«Москалькова представит доклад на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 27 ноября. [Она] предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.
Издание отмечает, что инициатива Москальковой призвана устранить правовую коллизию. С одной стороны, на полицию возложена обязанность наблюдать за людьми, страдающими психическими заболеваниями, которые представляют опасность. С другой стороны, медики не могут раскрывать подобную информацию, ссылаясь на закон о врачебной тайне.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ране заявил о создании института поведенческих направлений. По поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений».
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