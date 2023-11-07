07 ноября 2023

Москалькова предложит уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Москалькова хочет устранить правовую коллизию Фото:

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает уведомлять органы МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Это предложение содержится в ее докладе «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который омбудсмен представит на рассмотрение в Госдуме.

«Москалькова представит доклад на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 27 ноября. [Она] предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Издание отмечает, что инициатива Москальковой призвана устранить правовую коллизию. С одной стороны, на полицию возложена обязанность наблюдать за людьми, страдающими психическими заболеваниями, которые представляют опасность. С другой стороны, медики не могут раскрывать подобную информацию, ссылаясь на закон о врачебной тайне.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ране заявил о создании института поведенческих направлений. По поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений».

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает уведомлять органы МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Это предложение содержится в ее докладе «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который омбудсмен представит на рассмотрение в Госдуме. «Москалькова представит доклад на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 27 ноября. [Она] предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции. Издание отмечает, что инициатива Москальковой призвана устранить правовую коллизию. С одной стороны, на полицию возложена обязанность наблюдать за людьми, страдающими психическими заболеваниями, которые представляют опасность. С другой стороны, медики не могут раскрывать подобную информацию, ссылаясь на закон о врачебной тайне. Глава Минздрава Михаил Мурашко ране заявил о создании института поведенческих направлений. По поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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