Москалькова предложит уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

08 ноября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Москалькова хочет устранить правовую коллизию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает уведомлять органы МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Это предложение содержится в ее докладе «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который омбудсмен представит на рассмотрение в Госдуме. «Москалькова представит доклад на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 27 ноября. [Она] предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции. Издание отмечает, что инициатива Москальковой призвана устранить правовую коллизию. С одной стороны, на полицию возложена обязанность наблюдать за людьми, страдающими психическими заболеваниями, которые представляют опасность. С другой стороны, медики не могут раскрывать подобную информацию, ссылаясь на закон о врачебной тайне. Глава Минздрава Михаил Мурашко ране заявил о создании института поведенческих направлений. По поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает уведомлять органы МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Это предложение содержится в ее докладе «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который омбудсмен представит на рассмотрение в Госдуме. «Москалькова представит доклад на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 27 ноября. [Она] предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции. Издание отмечает, что инициатива Москальковой призвана устранить правовую коллизию. С одной стороны, на полицию возложена обязанность наблюдать за людьми, страдающими психическими заболеваниями, которые представляют опасность. С другой стороны, медики не могут раскрывать подобную информацию, ссылаясь на закон о врачебной тайне. Глава Минздрава Михаил Мурашко ране заявил о создании института поведенческих направлений. По поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений».