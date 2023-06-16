Глава Минздрава предложил изучать ЛГБТ-персоны в специальном институте

16 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Институт будет создан на основе федерального центра психиатрии Фото: Сергей Русанов © URA.RU По поручению президента России Владимира Путина будет создан психиатрический институт, который займется изучением ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию представителей ЛГБТ», — передает слова Мурашко РБК. Он добавил, что институт также займется изучением различных направлений, включая поведенческие и гендерные представления и девиации. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой создания специального подразделения, которое занималось бы распознаванием ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх, книгах, фильмах и другой продукции массового потребления. Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации информации об ЛГБТ, передает «Общественное телевидение России».

По поручению президента России Владимира Путина будет создан психиатрический институт, который займется изучением ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию представителей ЛГБТ», — передает слова Мурашко РБК. Он добавил, что институт также займется изучением различных направлений, включая поведенческие и гендерные представления и девиации. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой создания специального подразделения, которое занималось бы распознаванием ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх, книгах, фильмах и другой продукции массового потребления. Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации информации об ЛГБТ, передает «Общественное телевидение России».