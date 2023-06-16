Глава Минздрава предложил изучать ЛГБТ-персоны в специальном институте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны европейского союза. Пермь , лгбт, европа, желтые волосы, голландия, молодежная прическа
Институт будет создан на основе федерального центра психиатрии Фото:

По поручению президента России Владимира Путина будет создан психиатрический институт, который займется изучением ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию представителей ЛГБТ», — передает слова Мурашко РБК. Он добавил, что институт также займется изучением различных направлений, включая поведенческие и гендерные представления и девиации.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой создания специального подразделения, которое занималось бы распознаванием ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх, книгах, фильмах и другой продукции массового потребления. Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации информации об ЛГБТ, передает «Общественное телевидение России».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению президента России Владимира Путина будет создан психиатрический институт, который займется изучением ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию представителей ЛГБТ», — передает слова Мурашко РБК. Он добавил, что институт также займется изучением различных направлений, включая поведенческие и гендерные представления и девиации. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой создания специального подразделения, которое занималось бы распознаванием ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх, книгах, фильмах и другой продукции массового потребления. Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации информации об ЛГБТ, передает «Общественное телевидение России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...