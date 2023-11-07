Российские артиллеристы сорвали четыре попытки ротации украинских сил на купянском направлении. Вооруженные силы Украины пытались перегруппироваться в районе села Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«На купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка», — подчеркнул Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, при помощи российской артиллерии были также поражены два вражеских минометных расчета в районе Вишневого и Петропавловки.
Бойцы группировки «Запад» на днях смогли занять наиболее выгодные позиции на купянском направлении. При помощи артиллерии российские солдаты наносят поражение ВСУ.
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