07 ноября 2023

В МО РФ заявили о попытках ротации ВСУ в Харьковской области

Начальник группировки «Запад» Зыбинский: артиллеристы РФ сорвали ротацию ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, stock, сау гиацинт
Артиллеристы РФ успешно сорвали ротацию ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы сорвали четыре попытки ротации украинских сил на купянском направлении. Вооруженные силы Украины пытались перегруппироваться в районе села Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка», — подчеркнул Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, при помощи российской артиллерии были также поражены два вражеских минометных расчета в районе Вишневого и Петропавловки.

Бойцы группировки «Запад» на днях смогли занять наиболее выгодные позиции на купянском направлении. При помощи артиллерии российские солдаты наносят поражение ВСУ.

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Российские артиллеристы сорвали четыре попытки ротации украинских сил на купянском направлении. Вооруженные силы Украины пытались перегруппироваться в районе села Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка», — подчеркнул Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, при помощи российской артиллерии были также поражены два вражеских минометных расчета в районе Вишневого и Петропавловки. Бойцы группировки «Запад» на днях смогли занять наиболее выгодные позиции на купянском направлении. При помощи артиллерии российские солдаты наносят поражение ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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