В МО РФ заявили о попытках ротации ВСУ в Харьковской области

Начальник группировки «Запад» Зыбинский: артиллеристы РФ сорвали ротацию ВСУ

08 ноября 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Артиллеристы РФ успешно сорвали ротацию ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы сорвали четыре попытки ротации украинских сил на купянском направлении. Вооруженные силы Украины пытались перегруппироваться в районе села Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка», — подчеркнул Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, при помощи российской артиллерии были также поражены два вражеских минометных расчета в районе Вишневого и Петропавловки. Бойцы группировки «Запад» на днях смогли занять наиболее выгодные позиции на купянском направлении. При помощи артиллерии российские солдаты наносят поражение ВСУ.

Российские артиллеристы сорвали четыре попытки ротации украинских сил на купянском направлении. Вооруженные силы Украины пытались перегруппироваться в районе села Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «На купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка», — подчеркнул Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, при помощи российской артиллерии были также поражены два вражеских минометных расчета в районе Вишневого и Петропавловки. Бойцы группировки «Запад» на днях смогли занять наиболее выгодные позиции на купянском направлении. При помощи артиллерии российские солдаты наносят поражение ВСУ.