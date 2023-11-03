Ситуация на донецком направлении на 3 ноября

Минобороны РФ: российские солдаты поразили 1450 бойцов ВСУ на двух направлениях

03 ноября 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили 2450 солдат ВСУ за неделю только на донецком направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие за неделю отразили десять украинских атак на донецком и южно-донецком направлениях. Только на этих участках было уничтожено почти 2500 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит ситуацию на фронте за неделю с 28 ноября по 3 ноября. Обстановка на донецком направлении Российские военнослужащие из подразделения «Южный» отразили шесть атак на донецком направлении в районе населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка в Донецкой народной республике. Российскими силами были нейтрализованы три механизированные украинские бригады. Всего было уничтожено 1340 солдат ВСУ только на этом направлении, а также семь танков, 22 БМП, 19 артиллерийских орудий, а также четыре реактивные системы залпового огня. НА южно-донецком направлении подразделения РФ из этой же группировки уничтожили более 1110 солдат ВСУ. Также под удар российских военнослужащих попали семь танков, 11 БМП, 28 автомобилей и не только. Все они были уничтожены. Также были поражены девять артиллерийских орудий. Основные боевые действия проходили в районе пунктов Водяное и Старомайорское. Успехи ВС РФ на остальных направлениях за неделю Купянское направление Солдаты РФ из группировки «Западный» отразили 24 атаки на купянском направлении. Благодаря успешным боевым действиям они смогли занять наиболее выгодные позиции в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. На этих участках ВС РФ при помощи артиллерии поразили украинских бойцов из четырех бригад. Украинские потери составили 755 человек за неделю. Кроме того уничтожены семь танков, 17 автомобилей, 16 артиллерийских орудий и несколько боевых машин пехоты. Российские солдаты также ударили по двум складам ВСУ с вооружением. Краснолиманское направление Подразделения РФ из группировки «Западный» за неделю отразили 20 атак, которые попытались предпринять три украинские механизированные бригады в районах Водяное, Ленинское и Ямполовка (ДНР). Потери противника составили более 920 человек. Также были уничтожены три танка, пять орудий артиллерии, а также более десятка автомобилей. Запорожское направление На запорожском направлении уничтожено более 760 бойцов ВСУ. Бои велись в районе Вербового и Работино. В боях принимали участие две механизированные украинские бригады, но они потерпели поражение. ТАкже ВС РФ нанесли удары по танкам, артиллерийским оружиям и боевым машинам. Херсонское направление ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. Российские солдаты использовали для этого точечные артиллерийские удары на херсонском направлении. Общие потери ВСУ на 3 ноября с начала СВО По словам Минобороны РФ, российские солдаты за все время спецоперации уничтожили: 254 вертолета;

8586 БПЛА;

441 ЗРК;

13135 танков;

1177 БМП;

6967 артиллерийских орудий. Также авиация ВКС России и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за неделю 10 самолетов ВСУ. Об этом сообщает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие за неделю отразили десять украинских атак на донецком и южно-донецком направлениях. Только на этих участках было уничтожено почти 2500 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит ситуацию на фронте за неделю с 28 ноября по 3 ноября. Российские военнослужащие из подразделения «Южный» отразили шесть атак на донецком направлении в районе населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка в Донецкой народной республике. Российскими силами были нейтрализованы три механизированные украинские бригады. Всего было уничтожено 1340 солдат ВСУ только на этом направлении, а также семь танков, 22 БМП, 19 артиллерийских орудий, а также четыре реактивные системы залпового огня. НА южно-донецком направлении подразделения РФ из этой же группировки уничтожили более 1110 солдат ВСУ. Также под удар российских военнослужащих попали семь танков, 11 БМП, 28 автомобилей и не только. Все они были уничтожены. Также были поражены девять артиллерийских орудий. Основные боевые действия проходили в районе пунктов Водяное и Старомайорское. Солдаты РФ из группировки «Западный» отразили 24 атаки на купянском направлении. Благодаря успешным боевым действиям они смогли занять наиболее выгодные позиции в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. На этих участках ВС РФ при помощи артиллерии поразили украинских бойцов из четырех бригад. Украинские потери составили 755 человек за неделю. Кроме того уничтожены семь танков, 17 автомобилей, 16 артиллерийских орудий и несколько боевых машин пехоты. Российские солдаты также ударили по двум складам ВСУ с вооружением. Подразделения РФ из группировки «Западный» за неделю отразили 20 атак, которые попытались предпринять три украинские механизированные бригады в районах Водяное, Ленинское и Ямполовка (ДНР). Потери противника составили более 920 человек. Также были уничтожены три танка, пять орудий артиллерии, а также более десятка автомобилей. На запорожском направлении уничтожено более 760 бойцов ВСУ. Бои велись в районе Вербового и Работино. В боях принимали участие две механизированные украинские бригады, но они потерпели поражение. ТАкже ВС РФ нанесли удары по танкам, артиллерийским оружиям и боевым машинам. ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. Российские солдаты использовали для этого точечные артиллерийские удары на херсонском направлении. По словам Минобороны РФ, российские солдаты за все время спецоперации уничтожили: Также авиация ВКС России и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за неделю 10 самолетов ВСУ. Об этом сообщает Пятый канал.