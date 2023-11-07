Власти Тюменской области предупреждают жителей об опасности на дорогах

В Тюменской области из-за густого тумана ухудшилась видимость на трассах в Ишимском и Аббатском районах. Власти региона просят водителей быть осторожными на дорогах.
«Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень—Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области. Водителям рекомендую снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — сообщается в telegram-канале регионального правительства.
В связи с опасной дорожной обстановкой на трассе дежурство несут наряды ДПС. Экипажи работают на 353-м и 303-м километрах автодороги.
Ранее синоптики предупредили жителей Тюменской области о гололеде, мокром снеге и дожде. Такая погода ожидает жителей региона 9 и 10 ноября.
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