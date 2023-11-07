07 ноября 2023

Власти Тюменской области предупреждают жителей об опасности на дорогах

Тюменскую область накрыл густой туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
Тюменским водителям необходимо быть осторожными на трассе из-за тумана Фото:

В Тюменской области из-за густого тумана ухудшилась видимость на трассах в Ишимском и Аббатском районах. Власти региона просят водителей быть осторожными на дорогах.

«Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень—Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области. Водителям рекомендую снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — сообщается в telegram-канале регионального правительства.

В связи с опасной дорожной обстановкой на трассе дежурство несут наряды ДПС. Экипажи работают на 353-м и 303-м километрах автодороги.

Ранее синоптики предупредили жителей Тюменской области о гололеде, мокром снеге и дожде. Такая погода ожидает жителей региона 9 и 10 ноября.

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В Тюменской области из-за густого тумана ухудшилась видимость на трассах в Ишимском и Аббатском районах. Власти региона просят водителей быть осторожными на дорогах. «Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень—Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области. Водителям рекомендую снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — сообщается в telegram-канале регионального правительства. В связи с опасной дорожной обстановкой на трассе дежурство несут наряды ДПС. Экипажи работают на 353-м и 303-м километрах автодороги. Ранее синоптики предупредили жителей Тюменской области о гололеде, мокром снеге и дожде. Такая погода ожидает жителей региона 9 и 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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