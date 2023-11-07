07 ноября 2023

В тюменском аэропорту из-за тумана задерживаются пять рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
Самолеты из Сургута, Красноярска и Москвы приземлятся в Тюмени в промежутке с 10:30 до 11:20 Фото:

В Тюмени задерживается вылет и прилет пяти рейсов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. Как сообщили в telegram-канале аэрогавани, причиной задержек стал туман.

«По метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет: ЮТ101 из Сургута, FV6787 из Красноярска, SU1502 из Москвы (Шереметьево). На вылет задержаны рейсы по направлениям Красноярск, Москва (Шереметьево)», — сообщили в Рощино.

Как указано на онлайн-табло аэропорта, рейс из Тюмени в Москву задержан на пять часов. Самолеты из Сургута, Красноярска и Москвы приземлятся в Рощино в промежутке с 10:30 до 11:20.

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В Тюмени задерживается вылет и прилет пяти рейсов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. Как сообщили в telegram-канале аэрогавани, причиной задержек стал туман. «По метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет: ЮТ101 из Сургута, FV6787 из Красноярска, SU1502 из Москвы (Шереметьево). На вылет задержаны рейсы по направлениям Красноярск, Москва (Шереметьево)», — сообщили в Рощино. Как указано на онлайн-табло аэропорта, рейс из Тюмени в Москву задержан на пять часов. Самолеты из Сургута, Красноярска и Москвы приземлятся в Рощино в промежутке с 10:30 до 11:20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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