Самолеты из Сургута, Красноярска и Москвы приземлятся в Тюмени в промежутке с 10:30 до 11:20 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени задерживается вылет и прилет пяти рейсов. Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. Как сообщили в telegram-канале аэрогавани, причиной задержек стал туман.

«По метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет: ЮТ101 из Сургута, FV6787 из Красноярска, SU1502 из Москвы (Шереметьево). На вылет задержаны рейсы по направлениям Красноярск, Москва (Шереметьево)», — сообщили в Рощино.

Как указано на онлайн-табло аэропорта, рейс из Тюмени в Москву задержан на пять часов. Самолеты из Сургута, Красноярска и Москвы приземлятся в Рощино в промежутке с 10:30 до 11:20.