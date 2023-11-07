07 ноября 2023

Бойцы челябинского танкового полка за восемь часов взяли лесополосу в зоне СВО. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72
Челябинские бойцы взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении Фото:
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Челябинские бойцы 6-го танкового полка за восемь часов взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Об этом 8 ноября сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Бойцы 6-го танкового полка разом взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Для выполнения этой задачи южноуральским парням потребовались около 50 единиц техники и восемь часов», — пояснил Рыжий.

Бойцы с фронта прислали кадры боевых действий, которые разворачивались в той местности. Руководитель местного отделения ОНФ добавил, что в это подразделение регулярно отправляются посылки со всем необходимым, в том числе с обмундированием и медицинскими принадлежностями.

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Челябинские бойцы 6-го танкового полка за восемь часов взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Об этом 8 ноября сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Бойцы 6-го танкового полка разом взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Для выполнения этой задачи южноуральским парням потребовались около 50 единиц техники и восемь часов», — пояснил Рыжий. Бойцы с фронта прислали кадры боевых действий, которые разворачивались в той местности. Руководитель местного отделения ОНФ добавил, что в это подразделение регулярно отправляются посылки со всем необходимым, в том числе с обмундированием и медицинскими принадлежностями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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