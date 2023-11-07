Челябинские бойцы 6-го танкового полка за восемь часов взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Об этом 8 ноября сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Бойцы 6-го танкового полка разом взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Для выполнения этой задачи южноуральским парням потребовались около 50 единиц техники и восемь часов», — пояснил Рыжий.
Бойцы с фронта прислали кадры боевых действий, которые разворачивались в той местности. Руководитель местного отделения ОНФ добавил, что в это подразделение регулярно отправляются посылки со всем необходимым, в том числе с обмундированием и медицинскими принадлежностями.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.