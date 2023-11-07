Бойцы челябинского танкового полка за восемь часов взяли лесополосу в зоне СВО. Видео

08 ноября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Челябинские бойцы взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы 6-го танкового полка за восемь часов взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Об этом 8 ноября сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Бойцы 6-го танкового полка разом взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Для выполнения этой задачи южноуральским парням потребовались около 50 единиц техники и восемь часов», — пояснил Рыжий. Бойцы с фронта прислали кадры боевых действий, которые разворачивались в той местности. Руководитель местного отделения ОНФ добавил, что в это подразделение регулярно отправляются посылки со всем необходимым, в том числе с обмундированием и медицинскими принадлежностями.

Челябинские бойцы 6-го танкового полка за восемь часов взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Об этом 8 ноября сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Бойцы 6-го танкового полка разом взяли лесополосу на Сватово-Кременном направлении. Для выполнения этой задачи южноуральским парням потребовались около 50 единиц техники и восемь часов», — пояснил Рыжий. Бойцы с фронта прислали кадры боевых действий, которые разворачивались в той местности. Руководитель местного отделения ОНФ добавил, что в это подразделение регулярно отправляются посылки со всем необходимым, в том числе с обмундированием и медицинскими принадлежностями.