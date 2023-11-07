07 ноября 2023

Здание детской больницы в Перми передали наркологическому диспансеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , центральная районная больница, село уинское
Инфекционное отделение детской больницы переехало (архивное фото) Фото:

Пермский краевой наркологический диспансер получил новое здание. Ранее на Свердловской, 7 располагалось инфекционное отделение городской детской клинической больницы №3. Как сообщили в минздраве Пермского края, в здании сейчас запланирован ремонт.

«Исполняющий обязанности главного врача наркодиспансера Эдуард Руссу проинспектировал здание по улице Свердловской, 7, которое было передано учреждению. При поддержке органов власти Пермского края наркодиспансер получил просторное здание, где после ремонта будут размещены его подразделения», — говорится на сайте министерства.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, отделение детской больницы переехало в корпус на Ленина, 13. На новом месте сотрудники наркодиспансера организуют выдачу различных медицинских заключений в режиме «единого окна». В основном корпусе на Монастырской, 95б будет оказываться только медицинская помощь пациентам наркологического профиля.

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Пермский краевой наркологический диспансер получил новое здание. Ранее на Свердловской, 7 располагалось инфекционное отделение городской детской клинической больницы №3. Как сообщили в минздраве Пермского края, в здании сейчас запланирован ремонт. «Исполняющий обязанности главного врача наркодиспансера Эдуард Руссу проинспектировал здание по улице Свердловской, 7, которое было передано учреждению. При поддержке органов власти Пермского края наркодиспансер получил просторное здание, где после ремонта будут размещены его подразделения», — говорится на сайте министерства. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, отделение детской больницы переехало в корпус на Ленина, 13. На новом месте сотрудники наркодиспансера организуют выдачу различных медицинских заключений в режиме «единого окна». В основном корпусе на Монастырской, 95б будет оказываться только медицинская помощь пациентам наркологического профиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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