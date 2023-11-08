Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации

Liberation: Украина потеряла 200 тысяч бойцов с начала спецоперации
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ВСУ ждет «ужасная зима» без западной помощи, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С момента начала российской операции на Украине армия ВСУ потеряла не менее 200 тысяч солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщили авторы французской газета Liberation.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения. С момента начала боевых действий 24 февраля 2022 года в ней уже не менее 200 000 убитых и раненых», — говорится в материале газеты.

Авторы отметили тяжелое положение Украины в военном конфликте с РФ. «Если ее западные союзники не соберутся вместе, Украину ждет еще одна ужасная зима», — резюмировали они.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что украинская армия потеряла более 90 тысяч военных с начала российской спецоперации. Такие данные он озвучивал 30 октября.

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С момента начала российской операции на Украине армия ВСУ потеряла не менее 200 тысяч солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщили авторы французской газета Liberation. «Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения. С момента начала боевых действий 24 февраля 2022 года в ней уже не менее 200 000 убитых и раненых», — говорится в материале газеты. Авторы отметили тяжелое положение Украины в военном конфликте с РФ. «Если ее западные союзники не соберутся вместе, Украину ждет еще одна ужасная зима», — резюмировали они. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что украинская армия потеряла более 90 тысяч военных с начала российской спецоперации. Такие данные он озвучивал 30 октября.
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