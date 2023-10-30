Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

Шойгу: ВСУ потеряли 90 тысяч военных при контрнаступлении
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
ВСУ потеряли около 600 танков и 1900 бронемашин при наступлении, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу во время выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он добавил, что ВСУ потеряли также около 600 танков и 1900 бронемашин. При этом украинские силы не достигли каких-либо значимых успехов на поле боя, отметил министр обороны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале контрнаступления Украины в июне 2023 года. Однако российский лидер отметил, что украинские военнослужащие в результате не достигли поставленных целей. По его словам, наступление Киева провалилось. Он также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.

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С начала летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу во время выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он добавил, что ВСУ потеряли также около 600 танков и 1900 бронемашин. При этом украинские силы не достигли каких-либо значимых успехов на поле боя, отметил министр обороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале контрнаступления Украины в июне 2023 года. Однако российский лидер отметил, что украинские военнослужащие в результате не достигли поставленных целей. По его словам, наступление Киева провалилось. Он также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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