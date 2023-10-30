Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

Шойгу: ВСУ потеряли 90 тысяч военных при контрнаступлении

30 октября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около 600 танков и 1900 бронемашин при наступлении, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу во время выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он добавил, что ВСУ потеряли также около 600 танков и 1900 бронемашин. При этом украинские силы не достигли каких-либо значимых успехов на поле боя, отметил министр обороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале контрнаступления Украины в июне 2023 года. Однако российский лидер отметил, что украинские военнослужащие в результате не достигли поставленных целей. По его словам, наступление Киева провалилось. Он также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.

С начала летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу во время выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он добавил, что ВСУ потеряли также около 600 танков и 1900 бронемашин. При этом украинские силы не достигли каких-либо значимых успехов на поле боя, отметил министр обороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале контрнаступления Украины в июне 2023 года. Однако российский лидер отметил, что украинские военнослужащие в результате не достигли поставленных целей. По его словам, наступление Киева провалилось. Он также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.