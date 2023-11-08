В Увате продают заброшенный военкомат. Фото

Тюменское Росимущество выставило на продажу участок с заброшенным военкоматом

08 ноября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Стартовая цена аукциона по продаже земли с военкоматом составила 688 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В селе Уват Тюменской области на продажу выставлен участок земли, на котором находится пустующее деревянное здание военного комиссариата. Региональное управление Росимущества оценило этот лот в 688 тысяч рублей, говорится в карточке аукциона на портале «Сбербанк АСТ». «Закупка № SBR012-2311070105.1, организатор — МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Объект продажи — земельный участок с расположенным на нем зданием военкомата. Начальная цена закупки — 688,8 тысяч рублей. Заявки принимаются до третьего декабря», — сообщает портал. Известно, что площадь земельного участка составляет 5356 квадратных метров. Участок отнесен к землям населенных пунктов и предназначен для строительства нежилых помещений. Деревянное двухэтажное здание занимает площадь 222,6 квадратных метра и может быть приватизировано. Иных данных о здании организатор торгов не сообщает. Ранее URA.RU рассказало об аукционе, организованном тюменским правительством. На торги выставили здание с гнилыми конструкциями и покрытыми плесенью стенами. Фото: МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, https://goo.su/S6jel

В селе Уват Тюменской области на продажу выставлен участок земли, на котором находится пустующее деревянное здание военного комиссариата. Региональное управление Росимущества оценило этот лот в 688 тысяч рублей, говорится в карточке аукциона на портале «Сбербанк АСТ». «Закупка № SBR012-2311070105.1, организатор — МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Объект продажи — земельный участок с расположенным на нем зданием военкомата. Начальная цена закупки — 688,8 тысяч рублей. Заявки принимаются до третьего декабря», — сообщает портал. Известно, что площадь земельного участка составляет 5356 квадратных метров. Участок отнесен к землям населенных пунктов и предназначен для строительства нежилых помещений. Деревянное двухэтажное здание занимает площадь 222,6 квадратных метра и может быть приватизировано. Иных данных о здании организатор торгов не сообщает. Ранее URA.RU рассказало об аукционе, организованном тюменским правительством. На торги выставили здание с гнилыми конструкциями и покрытыми плесенью стенами.