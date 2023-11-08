В Увате продают заброшенный военкомат. Фото

Тюменское Росимущество выставило на продажу участок с заброшенным военкоматом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Стартовая цена аукциона по продаже земли с военкоматом составила 688 тысяч рублей Фото:

В селе Уват Тюменской области на продажу выставлен участок земли, на котором находится пустующее деревянное здание военного комиссариата. Региональное управление Росимущества оценило этот лот в 688 тысяч рублей, говорится в карточке аукциона на портале «Сбербанк АСТ».

«Закупка № SBR012-2311070105.1, организатор — МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Объект продажи — земельный участок с расположенным на нем зданием военкомата. Начальная цена закупки — 688,8 тысяч рублей. Заявки принимаются до третьего декабря», — сообщает портал.

Известно, что площадь земельного участка составляет 5356 квадратных метров. Участок отнесен к землям населенных пунктов и предназначен для строительства нежилых помещений. Деревянное двухэтажное здание занимает площадь 222,6 квадратных метра и может быть приватизировано. Иных данных о здании организатор торгов не сообщает.

Ранее URA.RU рассказало об аукционе, организованном тюменским правительством. На торги выставили здание с гнилыми конструкциями и покрытыми плесенью стенами.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Уват Тюменской области на продажу выставлен участок земли, на котором находится пустующее деревянное здание военного комиссариата. Региональное управление Росимущества оценило этот лот в 688 тысяч рублей, говорится в карточке аукциона на портале «Сбербанк АСТ». «Закупка № SBR012-2311070105.1, организатор — МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Объект продажи — земельный участок с расположенным на нем зданием военкомата. Начальная цена закупки — 688,8 тысяч рублей. Заявки принимаются до третьего декабря», — сообщает портал. Известно, что площадь земельного участка составляет 5356 квадратных метров. Участок отнесен к землям населенных пунктов и предназначен для строительства нежилых помещений. Деревянное двухэтажное здание занимает площадь 222,6 квадратных метра и может быть приватизировано. Иных данных о здании организатор торгов не сообщает. Ранее URA.RU рассказало об аукционе, организованном тюменским правительством. На торги выставили здание с гнилыми конструкциями и покрытыми плесенью стенами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...