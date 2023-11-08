В Тюмени осудили банду свердловчан, подрывавших банкоматы

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Банки. Екатеринбург, банкомат, поломка, не работают
Общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей Фото:

В Тюменской области осудили трех свердловчан, которые подрывали банкоматы и похищали из них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей.

«Тюменский районный суд вынес приговор уголовному делу в отношении организованной группы из трех жителей Свердловской области, совершавшей хищения денежных средств из платежных терминалов и банкоматов. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев, 15 лет 7 месяцев и 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Известно о трех случаях хищения банкоматов и терминалов. В 2022 году один из преступников пытался подорвать аппарат в магазине «Магнит». В 2023 году группа свердловчан в поселке Богандинский взломала в «Монетке» двери. Там они пытались также подорвать банкомат. Однако взломать корпус аппарата не удалось и они вывезли платежный терминал и забрали оттуда деньги. Аналогичным способом они украли в поселке Червишево другой терминал.

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В Тюменской области осудили трех свердловчан, которые подрывали банкоматы и похищали из них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей. «Тюменский районный суд вынес приговор уголовному делу в отношении организованной группы из трех жителей Свердловской области, совершавшей хищения денежных средств из платежных терминалов и банкоматов. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев, 15 лет 7 месяцев и 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Известно о трех случаях хищения банкоматов и терминалов. В 2022 году один из преступников пытался подорвать аппарат в магазине «Магнит». В 2023 году группа свердловчан в поселке Богандинский взломала в «Монетке» двери. Там они пытались также подорвать банкомат. Однако взломать корпус аппарата не удалось и они вывезли платежный терминал и забрали оттуда деньги. Аналогичным способом они украли в поселке Червишево другой терминал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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