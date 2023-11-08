Владимир Путин подарил свердловской девочке с онкологией куклу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева подарил онкобольной девочке из Невьянска (Свердловская область) куклу. Юная свердловчанка приехала на лечение в Москву с мамой.

Мама девочки поделилась положительными впечатлениями от пребывания в медицинском учреждении. Напоследок глава государства сделал фотографию на память с юными пациентами ведущего медцентра страны.

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в сентябре 2007 года.