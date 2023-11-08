Путин сделал подарок онкобольной девочке из Невьянска. Видео

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подарил свердловской девочке с онкологией куклу Фото:

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева подарил онкобольной девочке из Невьянска (Свердловская область) куклу. Юная свердловчанка приехала на лечение в Москву с мамой.

Мама девочки поделилась положительными впечатлениями от пребывания в медицинском учреждении. Напоследок глава государства сделал фотографию на память с юными пациентами ведущего медцентра страны.

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в сентябре 2007 года.

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Президент России Владимир Путин во время своего визита в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева подарил онкобольной девочке из Невьянска (Свердловская область) куклу. Юная свердловчанка приехала на лечение в Москву с мамой. Мама девочки поделилась положительными впечатлениями от пребывания в медицинском учреждении. Напоследок глава государства сделал фотографию на память с юными пациентами ведущего медцентра страны. Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в сентябре 2007 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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