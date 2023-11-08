Умершую в Краснодаре от коронавируса пермячку похоронят на Северном кладбище

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Пермячка скончалась в начале ноября от коронавируса Фото:

На Северном кладбище похоронят умершую в Краснодаре 35-летнюю пермячку Светлану Орехову. Тело женщины доставят в краевую столицу самолетом. В начале октября Светлану госпитализировали в краснодарскую больницу с симптомами коронавируса, а в ноябре она скончалась.

«Близкие решили, что похоронят Светлану в Перми Ранее она не раз говорила, что хочет в родной город. На транспортировку тела удалось собрать деньги, цинковый гроб доставят на самолете в пермский аэропорт 9 ноября. В этот же день женщину похоронят на Северном кладбище, где похоронены ее родители. Сестра и родственники сейчас заняты поиском места», — сообщило 59.RU.

По данным издания, переехавшая из Перми на российский юг Светлана и ее супруг занимались бизнесом в Ростове. В Краснодаре она находилась по работе. У скончавшейся женщины осталось двое детей.

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На Северном кладбище похоронят умершую в Краснодаре 35-летнюю пермячку Светлану Орехову. Тело женщины доставят в краевую столицу самолетом. В начале октября Светлану госпитализировали в краснодарскую больницу с симптомами коронавируса, а в ноябре она скончалась. «Близкие решили, что похоронят Светлану в Перми Ранее она не раз говорила, что хочет в родной город. На транспортировку тела удалось собрать деньги, цинковый гроб доставят на самолете в пермский аэропорт 9 ноября. В этот же день женщину похоронят на Северном кладбище, где похоронены ее родители. Сестра и родственники сейчас заняты поиском места», — сообщило 59.RU. По данным издания, переехавшая из Перми на российский юг Светлана и ее супруг занимались бизнесом в Ростове. В Краснодаре она находилась по работе. У скончавшейся женщины осталось двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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