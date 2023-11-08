Умершую в Краснодаре от коронавируса пермячку похоронят на Северном кладбище

Пермячка скончалась в начале ноября от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Северном кладбище похоронят умершую в Краснодаре 35-летнюю пермячку Светлану Орехову. Тело женщины доставят в краевую столицу самолетом. В начале октября Светлану госпитализировали в краснодарскую больницу с симптомами коронавируса, а в ноябре она скончалась.

«Близкие решили, что похоронят Светлану в Перми Ранее она не раз говорила, что хочет в родной город. На транспортировку тела удалось собрать деньги, цинковый гроб доставят на самолете в пермский аэропорт 9 ноября. В этот же день женщину похоронят на Северном кладбище, где похоронены ее родители. Сестра и родственники сейчас заняты поиском места», — сообщило 59.RU.

По данным издания, переехавшая из Перми на российский юг Светлана и ее супруг занимались бизнесом в Ростове. В Краснодаре она находилась по работе. У скончавшейся женщины осталось двое детей.