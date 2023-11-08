Губернатор Текслер проверил строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске. Фото

Открыть межуниверситетский кампус в Челябинске планируется к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, портрет, текслер алексей
Строительство межуниверситетского кампуса Теслер держит на особом контроле Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале.

«Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле.

Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году.

В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект.

Строительство идет полным ходом
Строительство идет полным ходом
Фото:
Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка
Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка
Фото:
Проект Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на особом контроле
Проект Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на особом контроле
Фото:
Весной 2024 года два корпуса будут сданы, также завершено проектирование оставшихся общежитий
Весной 2024 года два корпуса будут сданы, также завершено проектирование оставшихся общежитий
Фото:
Идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса
Идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале. «Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле. Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году. В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...