Губернатор Текслер проверил строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске. Фото

Открыть межуниверситетский кампус в Челябинске планируется к 2026 году

08 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Строительство межуниверситетского кампуса Теслер держит на особом контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале. «Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле. Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году. В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект. Строительство идет полным ходом Фото: соцсети Алексея Текслера Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка Фото: соцсети Алексея Текслера Проект Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на особом контроле Фото: соцсети Алексея Текслера Весной 2024 года два корпуса будут сданы, также завершено проектирование оставшихся общежитий Фото: соцсети Алексея Текслера Идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса Фото: соцсети Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале. «Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле. Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году. В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект.