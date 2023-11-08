Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале.
«Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле.
Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году.
В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект.
Строительство идет полным ходом
Фото: соцсети Алексея Текслера
Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка
Фото: соцсети Алексея Текслера
Проект Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на особом контроле
Фото: соцсети Алексея Текслера
Весной 2024 года два корпуса будут сданы, также завершено проектирование оставшихся общежитий
Фото: соцсети Алексея Текслера
Идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 ноября проверил ход строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. На данный момент возведены два корпуса, стройка идет полным ходом, сообщил он в своем telegram-канале. «Сегодня проверил стройку челябинского межуниверситетского кампуса. Проект для развития региона ключевой, требует постоянного внимания. Стройка идет полным ходом. Два корпуса общежитий для студентов возведены, идет отделка», — написал Текслер в своем telegram-канале, сообщив что держит объект на особом контроле. Как отметил Текслер, два корпуса будут сданы весной 2024 года. Также завершено проектирование оставшихся общежитий — это второй этап. На данный момент идут проектные работы по строительству научно-образовательного комплекса, это третий этап. Челябинский межуниверситетский кампус будет планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, работать объект начнет в 2026 году. В кампусе будут построены более 120 тысяч квадратных метров жилья на 3400 человек. На территории откроются конференц-залы, коворкинги, магазины, появятся скверы. Студенты будут заниматься машиностроением, ИТ-технологиями, изучать искусственный интеллект.