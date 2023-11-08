Губернатор Моор поручил разработать важный для региона документ

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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Моор добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — сообщил глава региона.

Он добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации на дальнюю перспективу. По словам Моора, это позволит повысить конкурентоспособность региона в борьбе за кадры и инвестиции в экономику.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — сообщил глава региона. Он добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации на дальнюю перспективу. По словам Моора, это позволит повысить конкурентоспособность региона в борьбе за кадры и инвестиции в экономику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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