Губернатор Моор поручил разработать важный для региона документ

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — сообщил глава региона.
Он добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации на дальнюю перспективу. По словам Моора, это позволит повысить конкурентоспособность региона в борьбе за кадры и инвестиции в экономику.
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