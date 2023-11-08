Губернатор Моор поручил разработать важный для региона документ

08 ноября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Моор добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — сообщил глава региона. Он добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации на дальнюю перспективу. По словам Моора, это позволит повысить конкурентоспособность региона в борьбе за кадры и инвестиции в экономику.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию для региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — сообщил глава региона. Он добавил, что также важно сформировать план развития городской агломерации на дальнюю перспективу. По словам Моора, это позволит повысить конкурентоспособность региона в борьбе за кадры и инвестиции в экономику.