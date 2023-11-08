Житель ХМАО разбился в ДТП под Омском

08 ноября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО погиб под Омском, выехав на встречку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель из ХМАО на автомобиле «Лада Веста» погиб в ДТП, столкнувшись с большегрузом на дороге недалеко от Омска. Официальный сайт УМВД по Омской области сообщил, что югорчанин выехал на встречную полосу. «Водитель автомобиля „Лада Веста“, житель ХМАО, выехал на полосу встречного движения в районе 794-го километра автодороги „Южный обход Омска“, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем „Скания“ под управлением жителя Тюменской области. В результате ДТП водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте», — указано в публикации ведомства. В настоящее время полиция проводит проверку. В ходе расследования установят обстоятельства и причины аварии. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе из Тюмени в Омск произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, виновником был житель ХМАО, который выехал на встречку.

Водитель из ХМАО на автомобиле «Лада Веста» погиб в ДТП, столкнувшись с большегрузом на дороге недалеко от Омска. Официальный сайт УМВД по Омской области сообщил, что югорчанин выехал на встречную полосу. «Водитель автомобиля „Лада Веста“, житель ХМАО, выехал на полосу встречного движения в районе 794-го километра автодороги „Южный обход Омска“, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем „Скания“ под управлением жителя Тюменской области. В результате ДТП водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте», — указано в публикации ведомства. В настоящее время полиция проводит проверку. В ходе расследования установят обстоятельства и причины аварии. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе из Тюмени в Омск произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, виновником был житель ХМАО, который выехал на встречку.