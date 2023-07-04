На федеральной трассе из Тюмени в Омск произошло смертельное ДТП. Фото

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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп, пожарные
В ДТП один человек погиб, трое получили травмы Фото:

В ДТП на трассе Р-402 из Тюмени в Омск, на участке в Ишимском районе, погиб 27-летний пассажир LADA Granta, с которой столкнулась иномарка под управлением жителя ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск, в Ишимском районе. Здесь столкнулись Toyota Camry и LADA Granta. От удара последнюю отбросило в кювет. 27-летний пассажир отечественного авто погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Toyota, 35-летний житель Ханты-Мансийска. Он выехал на встречную полосу. Ранения получили два его пассажира. В ДТП также пострадал 30-летняя пассажирка «Лады», она госпитализирована с тяжелыми травмами.

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В ДТП на трассе Р-402 из Тюмени в Омск, на участке в Ишимском районе, погиб 27-летний пассажир LADA Granta, с которой столкнулась иномарка под управлением жителя ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия произошла на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск, в Ишимском районе. Здесь столкнулись Toyota Camry и LADA Granta. От удара последнюю отбросило в кювет. 27-летний пассажир отечественного авто погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Toyota, 35-летний житель Ханты-Мансийска. Он выехал на встречную полосу. Ранения получили два его пассажира. В ДТП также пострадал 30-летняя пассажирка «Лады», она госпитализирована с тяжелыми травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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