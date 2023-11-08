Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не приносит результата Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент у ВСУ есть определенные трудности.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. Украинский лидер отметил, что на данный момент наступательные действия ВСУ не приносят результата.

По его словам, у украинских бойцов есть трудности. Зеленский заявил, что Киев не добился успеха в наступлении, так как западные страны отправили мало вооружения.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла не менее 200 тысяч бойцов ВСУ убитыми и ранеными с начала спецоперации, передает RT. Украинский военный с позывным «Дед» заявил, что российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление.

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Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент у ВСУ есть определенные трудности. «У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. Украинский лидер отметил, что на данный момент наступательные действия ВСУ не приносят результата. По его словам, у украинских бойцов есть трудности. Зеленский заявил, что Киев не добился успеха в наступлении, так как западные страны отправили мало вооружения. Ранее сообщалось, что Украина потеряла не менее 200 тысяч бойцов ВСУ убитыми и ранеными с начала спецоперации, передает RT. Украинский военный с позывным «Дед» заявил, что российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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