Президент Казахстана и Владимир Путин проведут переговоры в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России прилетел в республику, чтобы провести запланированные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту столицы президента России Владимира Путина. Президент РФ прибыл в Казахстан с официальным визитом», —
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