Президент Казахстана встретился в Путиным в Астане. Фото, видео

Токаев и Путин встретились для запланированных переговоров
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, одкб, токаев касым-жомарт
Президент Казахстана и Владимир Путин проведут переговоры в Астане Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России прилетел в республику, чтобы провести запланированные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту столицы президента России Владимира Путина. Президент РФ прибыл в Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России прилетел в республику, чтобы провести запланированные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. «Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту столицы президента России Владимира Путина. Президент РФ прибыл в Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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