Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку, которую устроил региональный оператор утилизации отходов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.
«В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона, на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена была прилегающая к полигону территория. После вмешательства прокуратуры Пуровского района региональным оператором устранены нарушения требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.
Сообщается, что организация также не вела производственный экологический контроль и нарушала другие пункты санитарно-ветеринарного законодательства. На данный момент нарушения устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.
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