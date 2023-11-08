Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку

09 ноября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале отходы и сломанную бытовую технику сваливали за пределами полигона ТБО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку, которую устроил региональный оператор утилизации отходов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона, на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена была прилегающая к полигону территория. После вмешательства прокуратуры Пуровского района региональным оператором устранены нарушения требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении. Сообщается, что организация также не вела производственный экологический контроль и нарушала другие пункты санитарно-ветеринарного законодательства. На данный момент нарушения устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.

Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку, которую устроил региональный оператор утилизации отходов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона, на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена была прилегающая к полигону территория. После вмешательства прокуратуры Пуровского района региональным оператором устранены нарушения требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении. Сообщается, что организация также не вела производственный экологический контроль и нарушала другие пункты санитарно-ветеринарного законодательства. На данный момент нарушения устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.