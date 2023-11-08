08 ноября 2023
07 ноября 2023

Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
В Тарко-Сале отходы и сломанную бытовую технику сваливали за пределами полигона ТБО Фото:

Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку, которую устроил региональный оператор утилизации отходов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.

«В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона, на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена была прилегающая к полигону территория. После вмешательства прокуратуры Пуровского района региональным оператором устранены нарушения требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что организация также не вела производственный экологический контроль и нарушала другие пункты санитарно-ветеринарного законодательства. На данный момент нарушения устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.

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Прокуратура ЯНАО помогла ликвидировать незаконную свалку, которую устроил региональный оператор утилизации отходов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона, на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена была прилегающая к полигону территория. После вмешательства прокуратуры Пуровского района региональным оператором устранены нарушения требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении. Сообщается, что организация также не вела производственный экологический контроль и нарушала другие пункты санитарно-ветеринарного законодательства. На данный момент нарушения устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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