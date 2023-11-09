В Госдуме заявили о необходимости повышения зарплат

Глава комитета Госдумы Топилин: следует работать над уровнем реальных зарплат

09 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

После повышения реальных зарплат повысится производительность труда, напомнил Максим Топилин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Без повышения реальной зарплаты не вырастет производительность труда. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин на совместном заседании комитетом нижней палаты парламента по денежно-кредитной политике. «Мы должны пройти какой-то этап, чтобы сбалансировать рост производительности труда и рост зарплаты. Если мы не будем работать с реальными зарплатами, мы не получим рост производительности труда. Только при резком росте производительности труда мы вырвемся из спирали низких темпов», — сообщил Максим Топилин. Трансляция заседания комитетов шла на сайте Госдумы . Ранее Росстат сообщал, что у россиян выросли реальные зарплаты до 9,5%, что выше, чем было в июле, на 0,3%. Топилин настаивает, чтобы рост был более существенным, из-за чего подрастет производительность труда, которая не повлияет на инфляцию.

Без повышения реальной зарплаты не вырастет производительность труда. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин на совместном заседании комитетом нижней палаты парламента по денежно-кредитной политике. «Мы должны пройти какой-то этап, чтобы сбалансировать рост производительности труда и рост зарплаты. Если мы не будем работать с реальными зарплатами, мы не получим рост производительности труда. Только при резком росте производительности труда мы вырвемся из спирали низких темпов», — сообщил Максим Топилин. Трансляция заседания комитетов шла на сайте Госдумы. Ранее Росстат сообщал, что у россиян выросли реальные зарплаты до 9,5%, что выше, чем было в июле, на 0,3%. Топилин настаивает, чтобы рост был более существенным, из-за чего подрастет производительность труда, которая не повлияет на инфляцию.