В Госдуме заявили о необходимости повышения зарплат

Глава комитета Госдумы Топилин: следует работать над уровнем реальных зарплат
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После повышения реальных зарплат повысится производительность труда, напомнил Максим Топилин Фото:

Без повышения реальной зарплаты не вырастет производительность труда. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин на совместном заседании комитетом нижней палаты парламента по денежно-кредитной политике.

«Мы должны пройти какой-то этап, чтобы сбалансировать рост производительности труда и рост зарплаты. Если мы не будем работать с реальными зарплатами, мы не получим рост производительности труда. Только при резком росте производительности труда мы вырвемся из спирали низких темпов», — сообщил Максим Топилин. Трансляция заседания комитетов шла на сайте Госдумы.

Ранее Росстат сообщал, что у россиян выросли реальные зарплаты до 9,5%, что выше, чем было в июле, на 0,3%. Топилин настаивает, чтобы рост был более существенным, из-за чего подрастет производительность труда, которая не повлияет на инфляцию.

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Без повышения реальной зарплаты не вырастет производительность труда. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин на совместном заседании комитетом нижней палаты парламента по денежно-кредитной политике. «Мы должны пройти какой-то этап, чтобы сбалансировать рост производительности труда и рост зарплаты. Если мы не будем работать с реальными зарплатами, мы не получим рост производительности труда. Только при резком росте производительности труда мы вырвемся из спирали низких темпов», — сообщил Максим Топилин. Трансляция заседания комитетов шла на сайте Госдумы. Ранее Росстат сообщал, что у россиян выросли реальные зарплаты до 9,5%, что выше, чем было в июле, на 0,3%. Топилин настаивает, чтобы рост был более существенным, из-за чего подрастет производительность труда, которая не повлияет на инфляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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