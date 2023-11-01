01 ноября 2023

Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на 9,5%

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Зарплаты россиян начали расти Фото:

Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%. Об этом говорят данные Росстата.

«Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост. Это до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%», — пишут РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Рост показателя зарплат по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции. Российский лидер поручил правительству и ЦБ следить за ростом цен.

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Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%. Об этом говорят данные Росстата. «Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост. Это до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%», — пишут РИА Новости со ссылкой на Росстат. Рост показателя зарплат по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции. Российский лидер поручил правительству и ЦБ следить за ростом цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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