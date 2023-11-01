Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на 9,5%

Зарплаты россиян начали расти
Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%. Об этом говорят данные Росстата.
«Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост. Это до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%», — пишут РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Рост показателя зарплат по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции. Российский лидер поручил правительству и ЦБ следить за ростом цен.
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