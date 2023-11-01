Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на 9,5% 01 ноября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + Зарплаты россиян начали расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%. Об этом говорят данные Росстата. «Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост. Это до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%», — пишут РИА Новости со ссылкой на Росстат. Рост показателя зарплат по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции. Российский лидер поручил правительству и ЦБ следить за ростом цен. Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%. Об этом говорят данные Росстата. «Зарплаты жителей России в августе 2023 года ускорили рост. Это до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%», — пишут РИА Новости со ссылкой на Росстат. Рост показателя зарплат по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции. Российский лидер поручил правительству и ЦБ следить за ростом цен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям