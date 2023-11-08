08 ноября 2023

Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев

Власти Екатеринбурга спланировали рост средней зарплаты на ближайшие три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За 2023 год темп роста средней зарплаты в Екатеринбурге составил 110% Фото:

Жители Екатеринбурга в среднем получают 80,3 тысячи рублей — таковы данные за январь—август 2023 года. Их на заседании городской Общественной палаты привел начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. В ближайшие три года, по уверениям властей, доходы горожан будут расти.

«За период январь—август темп роста средней зарплаты в Екатеринбурге достиг 110% и она составляет 80 348 рублей», — рассказал Прядеин. Также на заседании была показана динамика средних зарплат в городе на ближайшие три года.

Ожидается, что в 2024 году екатеринбуржцы в среднем будут получать 91 461 рубль. К 2026 году средний доход вырастет до 104 514 рублей.

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Жители Екатеринбурга в среднем получают 80,3 тысячи рублей — таковы данные за январь—август 2023 года. Их на заседании городской Общественной палаты привел начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. В ближайшие три года, по уверениям властей, доходы горожан будут расти. «За период январь—август темп роста средней зарплаты в Екатеринбурге достиг 110% и она составляет 80 348 рублей», — рассказал Прядеин. Также на заседании была показана динамика средних зарплат в городе на ближайшие три года. Ожидается, что в 2024 году екатеринбуржцы в среднем будут получать 91 461 рубль. К 2026 году средний доход вырастет до 104 514 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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