Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев

Жители Екатеринбурга в среднем получают 80,3 тысячи рублей — таковы данные за январь—август 2023 года. Их на заседании городской Общественной палаты привел начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. В ближайшие три года, по уверениям властей, доходы горожан будут расти.
«За период январь—август темп роста средней зарплаты в Екатеринбурге достиг 110% и она составляет 80 348 рублей», — рассказал Прядеин. Также на заседании была показана динамика средних зарплат в городе на ближайшие три года.
Ожидается, что в 2024 году екатеринбуржцы в среднем будут получать 91 461 рубль. К 2026 году средний доход вырастет до 104 514 рублей.
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