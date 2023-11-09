Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Россия является крупнейшим экспортером продовольствия, заявил Владимир Путин Фото:

За последние несколько лет Россия перешла из роли импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время двусторонней встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«За последние годы Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что ранее Москва носила статус импортера данной продукции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние несколько лет Россия перешла из роли импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время двусторонней встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «За последние годы Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что ранее Москва носила статус импортера данной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...