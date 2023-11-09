Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия

Россия является крупнейшим экспортером продовольствия, заявил Владимир Путин
За последние несколько лет Россия перешла из роли импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время двусторонней встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«За последние годы Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что ранее Москва носила статус импортера данной продукции.
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